معاون آموزشی وزارت علوم گفت: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اواخر شهریورماه و برای دانشجویان نو ورود در هفته سوم و چهارم مهرماه پس از اعلام نتیجه نهایی آزمونهای سراسری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل واحدی با تشریح جزئیات آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای لازم برای بازگشایی دانشگاهها و ارتقای کیفیت آموزش عالی تاکید کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان جاری (غیر نو ورود) مطابق تقویم آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با توجه به برنامهریزی داخلی خود، از اواخر شهریورماه خواهد بود. این انعطافپذیری، فرصتی برای دانشگاهها فراهم میآورد تا بتوانند بر اساس شرایط و نیازهای آموزشی خود برنامه ریزی کنند.
وی افزود: سال تحصیلی برای دانشجویان نو ورود در نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از هفته سوم و چهارم مهرماه آغاز خواهد شد. این تصمیم با توجه به تأخیر زمان اعلام نتایج آزمونهای سراسری و به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای تکمیل فرآیندهای ثبتنام و تطبیق دانشجویان جدید با فضای آموزشی دانشگاهها اتخاذ شده است.
واحدی با تاکید بر اهمیت تعامل مستقیم میان استاد و دانشجو، اعلام کرد که برنامهریزی آموزشی نیمسال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر برگزاری به صورت حضوری خواهد بود.
وی تصریح کرد: برگزاری کلاسها در محیط دانشگاه به افزایش کیفیت آموزش، ارتقای مهارتهای ارتباطی و ایجاد فضای پویا و پژوهشی کمک شایانی میکند.
معاون آموزشی همچنین بر فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور دانشجویان در محیطهای دانشگاهی تاکید کرد.
برگزاری امتحانات در شهریورماه
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری امتحانات گفت: برگزاری امتحانات معوق سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بود. این امتحانات بهصورت حضوری و با مشارکت فعال دانشجویان در حال برگزاری است.
واحدی ادامه داد: به دانشگاهها همچنین تاکید شده است این فرآیند بدون ایجاد تداخل با آغاز سال تحصیلی جدید انجام شود.
تاکید بر کیفیت و طرحهای تحولی در آموزش عالی
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکبد بر ارتقای کیفیت دورههای تحصیلی افزود: وزارت علوم به دنبال اجرای طرحهای تحولی در حوزه آموزش عالی است تا ضمن افزایش کیفیت آموزش، توان رقابتی با دانشگاههای کشور در سطح منطقه و جهان ارتقا یابد.
وی افزود: در این راستا، کارگروههای تخصصی در حال بررسی و مطالعه طرحهای نوین آموزشی هستند که میتواند تغییراتی در شیوه آموزش، ارزشیابی و بهرهگیری از فناوریهای نو به همراه داشته باشد.