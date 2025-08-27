تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در آغاز فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال، از فردا به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور – جام آزادگان؛ از فردا پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در این فصل ۱۸ تیم حاضر در این مسابقات به مصاف هم می‌روند تا در پایان فصل، دو تیم برتر به رقابت‌های لیگ برتر صعود کنند.

تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر به عنوان نمایندگان مازندران در این فصل، به مصاف حریفان می‌روند.

تیم نساجی مازندران در هفته نخست این مسابقات، از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه در ورزرشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان پالایش نفت بندرعباس است.

نساجی که این فصل از لیگ برتر به لیگ دسته یک سقوط کرد با پوست اندازی و کادر و بازیکنان جدید می‌خواهد از همان ابتدا خودش را به عنوان مدعی صعود نشان دهد.

نساجی با هدایت فراز کمالوند و جذب بازیکنان زیاد، یکی از مدعیان صعود خواهد بود.

تیم شهرداری نوشهر یکی دیگر از نمایندگان مازندران در این فصل از مسابقات لیگ دسته یک فوتبال، در هفته نخست از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز جمعه ۷ شهریور مهمان تیم بعثت کرمانشاه خواهد بود.

تیم شهرداری نوشهر در فصل گذشته این رقابتها، عملکرد خوبی داشت و با ۴۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده هشتم جدول به کار خود پایان داد.

نوشهری‌ها این فصل قصد دارند تا با هدایت کیانوش رحمتی سرمربی بومی و از بازیکنان سال‌های گذشته فوتبال کشور، خودشان را به عنوان مدعی نشان دهند.

برنامه مسابقات هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال:

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴

مس سونگون- هوادار

ساعت ۱۹

داماش گیلان - صنعت نفت آبادان

۱۹:۱۵

سایپا - مس کرمان

۱۹:۳۰

مس شهر بابک - پارس جنوبی جم

۱۹:۳۰

نساجی مازندران - پالایش نفت بندرعباس

۱۹:۳۰

جمعه ۷ شهریور

نفت و گاز گچساران - آریو اسلامشهر

۱۹:۳۰

شناورسازی قشم - فرد البرز

۱۹:۳۰

بعثت کرمانشاه - شهرداری نوشهر

۱۹:۳۰

نیروی زمینی - نود ارومیه

۱۹:۳۰