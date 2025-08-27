۳ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی خراسان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران انتظامی بخش سده و یگان امداد شهرستان قاینات در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه خودروسواری مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.