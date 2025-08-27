جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت اتحاد در زمان جنگ گفت: در زمان جنگ هیچکس نباید سخن از اختلاف بگوید، متأسفانه برخی افراد روز بعد از صحبت‌های حضرت آقا، اظهاراتی مطرح کردند که باید توبه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم اربعین شهادت سردار سرافراز شهید غلامحسین غیب‌پرور و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اتحاد در زمان جنگ گفت: رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که در امت اسلامی و کشور اسلامی نباید اختلاف وجود داشته باشد.

سردار فدوی افزود: همه می‌دانند که در زمان جنگ هیچکس نباید سخن از اختلاف بگوید. متأسفانه برخی افراد روز بعد از صحبت‌های حضرت آقا، اظهارات اختلافی مطرح کردند که باید توبه کنند.

وی ادامه داد: اتحاد، همبستگی و عدم اختلاف از واجبات اسلام است که پیامبر و نایب امام بر رعایت آن تأکید کرده‌اند.