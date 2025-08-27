به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار بوکان درمراسم روز کارمند و تکریم از بازنشستگان که با حضور مسئولین و کارمندان ادارات این شهرستان، درسالن شهید رجایی فرمانداری بوکان برگزار شد، گفت:دربرنامه‌های عملکرد سه ساله این شهرستان درحوزه عمرانی، طرحهای مهمی در ۶۲ روستای شهرستان بوکان به اجرا درآمده است، از جمله بهره‌مندی ۴۱ روستا از نعمت آسفالت که با پیگیری دهیاران و بنیاد مسکن تحقق یافته است.

صنعتی افزود:همچنین، جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و گردشگری، توسعه زیرساخت‌های تفرجگاهی، ساخت پل‌های تردد و تسهیل کننده ترافیک شهری بر روی سیمینه رود از دیگر اقدامات برجسته دولت بوده است که با یاری دیگر بخش‌ها انجام و یا به بهره مندی رسیده است.

فرماندار بوکان اظهارداشت:در حوزه خدمات عمومی، گازرسانی به بخش‌های عمده‌ای از روستا‌های سیمینه و بخش مرکزی، تحقق میانگین استانی و حتی بالاتر، و پیشرفت در حوزه آب و فاضلاب، از جمله دستاورد‌های سه سال اخیر است، در بخش برق، با توجه به ناترازی‌های ملی، تلاش‌هایی صورت گرفته تا وضعیت بوکان بهتر مدیریت شود. در حوزه راه‌ها، طرحهای آسفالت مسیر‌های اصلی و فرعی در حال اجرا و تکمیل است، از جمله طرحهای محور بوکان-سردشت که در هفته دولت مرحله نهایی آن کلنگ‌زنی می‌شود و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۵ در حوزه استحفاظی بوکان به بهره‌برداری کامل برسد.

فرماندار بوکان، بر اهمیت ادامه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر برای توسعه و آبادانی شهرستان بوکان تأکیدکرد وگفت: تکمیل طرح اتوبان میاندوآب و بوکان، با هدف نهایی در سال ۱۴۰۵، در حال پیگیری است و مرحله نهایی احداث محور اوچ تپه تا تقاطع ناچیت آغاز شده است. همچنین، محور کنارگذر بوکان که تقریباً روکش نهایی آن تکمیل شده، در پاییز امسال بهره‌برداری می‌شود. افتتاح این محور موجب کاهش تردد خودرو‌های ترانزیتی و اتوبوس‌ها در داخل شهر و فراهم آوردن آرامش بیشتر برای مردم خواهد شد.

در ادامه صنعتی به فعالیت‌های محور بوکان _ سقز نیز اشاره نمود و افزود:همکاری‌های لازم با پیمانکاران برای رفع کاستی‌ها در صورت وجود، در دستور کار گرفته است.

وی تأکید کرد: در دوران جنگ و شرایط مختلف زمانی، نظارت‌های مستمر انجام و هیچ‌گاه اجازه تعطیلی پروژه‌ها داده نشده است تا در روند توسعه شهرستان وقفه‌ای ایجاد نگردد.

فرماندار بوکان در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت شهدای دولت و فداکاری‌های دولت‌های خدمتگزار از ابتدای انقلاب، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر تا شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت بر مسئولیت و تعهد الهی و وجدانی مسئولین در عصر حاضر تأکید کرده و اظهارداشت: پذیرش مسئولیت به معنای تعهدی مدام به میهن و هم میهنان است، و نقش مردم در حمایت از نظام و مسئولین در دوران‌های مختلف براهمیت وحدت و همبستگی در مقابل توطئه‌های دشمنان تأثیر بسزایی دارد.

درپایان مراسم از کارمندان نمونه ادارات و پیشکسوتان و بازنشستگان فرمانداری با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود تقدیر و تجلیل شد.