وزیر نیرو گفت: مشکل برق به زودی حل میشود و کسانی که میگویند برق یک منطقه بیشتر قطع میشود باید در نظر داشته باشند برق به صورت منطقهای تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علیآبادی» وزیر نیرو در مراسم پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب گفت: موضوع آب یک موضوع حیاتی است و باتوجه به اینکه فناوری به کار رفته در این تجهیزات به کاهش مصرف آب کمک میکند، میتوان انتظار داشت این اقدام نقش موثری در مدیریت مصرف آب داشته باشد.
وی تأکید کرد: بدون تردید روشهای بهتری در این بین وجود دارد لذا از تمام متخصصان و دانشگاهیان دعوت میکنیم تا به منظور توسعه این فناوری به وزارت نیرو کمک کنند.
وزیر نیرو بیان کرد: متقاضیان استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب میتوانند برای تهیه این لوازم اقدام کرده و هزینه آن را به تدریج و از طریق قبوض خود پرداخت کنند.
عباس علیآبادی با اشاره به چالشهای صنعت برق گفت: با توجه به طرحهایی که به صورت هفتگی وارد مدار میشود و به افزایش ظرفیت تولید کمک میکند، همچنین با توجه به صرفهجویی قابل توجه صورت گرفته در این حوزه میتوان امیدوار بود مشکلات برق روند کاهشی پیدا کند.
وزیر نیرو در خصوص نقش نیروگاههای خورشیدی در کاهش ناترازی برق افزود: باتوجه به اینکه طرح مولدهای خورشیدی در شبکه توزیع صورت میگیرد، درحال حاضر امکان انتقال ناحیه به ناحیه و منطقه به منطقه برق آن وجود ندارد و بر همین اساس ممکن است در بعضی از مناطق برق قطع شود، اما در برخی از مناطق دیگر مشکل قطعی برق وجود نداشته باشد که به مرور این وضع بهبود خواهد یافت.
عباس علی آبادی در پایان به سرعت بالا و هزینه پایین احداث نیروگاههای خورشیدی در مقایسه با نیروگاههای حرارتی اشاره کرد و افزود: به دلیل زمانبر بودن روشهای مرسوم تولید برق بهرهگیری از نیروگاه خورشیدی به دلیل سرعت بالا و کم هزینه بودن در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.