به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه ابراهیم کریمی‌زنجانی، سعید جلالی، علی محمدپور، فریدون عموزاده خلیلی، علی‌اصغر محمدخانی، محمدتقی حق‌بین، راضیه تجار، مهرناز خراسانچی، ایوب دهقان‌کار، ابراهیم حیدری، آزاده نظربلند و سیدسعید سرابی* را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در حکم اعضای این شورا آمده است:

«نظر به ضرورت بهره‌مندی از دیدگاه‌های اصحاب اندیشه و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و نشر در برگزاری مطلوب «هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» با توجه به سوابق فرهنگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از تجارب پیشین و سایه همدلی و هفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سراسر ایران اسلامی باشیم. توفیق شما را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.