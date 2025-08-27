پخش زنده
سلیمانی اعلام کرد: این استان در اجرای طرحهای گازرسانی با تحقق ۱۲۹ درصدی برنامهها، موفق به کسب رتبه اول کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد سلیمانی، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: عملکرد تجمیعی گازرسانی استان کرمان از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و تاکنون ۸۳ شهر از مجموع ۸۵ شهر استان تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفتهاند.
به گفته وی، از مجموع سههزار و ۹۸۶ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان، تاکنون دوهزار و ۶۹۳ روستا به شبکه متصل شدهاند. همچنین تعداد مشترکان گاز در کرمان به بیش از ۸۶۲ هزار مورد رسیده که ۷۷ درصد آنها در شهرها و ۲۳ درصد در روستاها سکونت دارند.
سلیمانی با اشاره به عملکرد ۱۲ ماهه اخیر افزود: در سال گذشته یک شهر و ۴۸۷ روستای استان به شبکه گاز پیوستند، ۳۵ هزار و ۹۹۸ اشتراک جدید ثبت شد و بیش از هزار و ۷۷۱ کیلومتر خط لولهگذاری انجام گرفت.
وی گفت: صرفهجویی ناشی از جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع در این مدت ۱۸ میلیون لیتر بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز کرمان تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳، تکلیف تعیینشده برای لولهگذاری در استان دو هزار و یک کیلومتر بوده اما در عمل بیش از دو هزار و ۵۸۰ کیلومتر اجرا شده است.
وی افزود: با این عملکرد فراتر از برنامه، استان کرمان رتبه نخست کشور در حوزه گازرسانی را کسب کرد.