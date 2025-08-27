به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد سلیمانی، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: عملکرد تجمیعی گازرسانی استان کرمان از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و تاکنون ۸۳ شهر از مجموع ۸۵ شهر استان تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفته‌اند.

‌

به گفته وی، از مجموع سه‌هزار و ۹۸۶ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان، تاکنون دوهزار و ۶۹۳ روستا به شبکه متصل شده‌اند. همچنین تعداد مشترکان گاز در کرمان به بیش از ۸۶۲ هزار مورد رسیده که ۷۷ درصد آنها در شهرها و ۲۳ درصد در روستاها سکونت دارند.

‌

سلیمانی با اشاره به عملکرد ۱۲ ماهه اخیر افزود: در سال گذشته یک شهر و ۴۸۷ روستای استان به شبکه گاز پیوستند، ۳۵ هزار و ۹۹۸ اشتراک جدید ثبت شد و بیش از هزار و ۷۷۱ کیلومتر خط لوله‌گذاری انجام گرفت.

‌

وی گفت: صرفه‌جویی ناشی از جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع در این مدت ۱۸ میلیون لیتر بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز کرمان تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳، تکلیف تعیین‌شده برای لوله‌گذاری در استان دو هزار و یک کیلومتر بوده اما در عمل بیش از دو هزار و ۵۸۰ کیلومتر اجرا شده است.

‌

وی افزود: با این عملکرد فراتر از برنامه، استان کرمان رتبه نخست کشور در حوزه گازرسانی را کسب کرد.