سخنگوی دولت چهاردهم گفت: دولت به دنبال تسهیل امور بخش خصوصی است و وظیفه دولت در قبال بخش خصوصی اتخاذ سیاستهای حمایتی و ایجاد زیرساختها است و انتفاع بخش خصوصی همواره باعث خوشحالی دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فاطمه مهاجرانی در نشست با فعالان اقتصادی استان اردبیل که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: دولت در قبال بخش خصوصی وظیفه دارد با سیاستگذاری و ایجادزیرساختهای همراه و حامی این بخش باشد و این دقیقا همان رویکردی است که رئیسجمهور دنبال میکند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات مطرح از سوی فعالین بخشخصوصی و صاحبان صنایع اکثرا موضوعاتی در سطح ملی هستند بر پیگیری رفع این موانع و چالشهای قول مساعد داد.
سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به اینکه شرایط ویژه مستلزم عملکرد بهتر و ویژه است گفت: دولت و بخش خصوصی برای درک متقابل نیازمند فهم مشترک در کنار زبان مشترک هستند و انتفاع بخش خصوصی همواره مایه خوشحالی دولت است.
مهاجرانی ادامه داد: دولت به دنبال تسهیل امور بخش خصوصی است و نباید در اقدامات و عملکرد دولت دچار سوءتفاهم شد، زیرا زیان بخش خصوصی عملا زیان دولت محسوب میشود و همه بر این باور هستیم که نقش بخش خصوصی در کشور کلیدی و همافزایی بیشتر با این بخش و رفع موانع احتمالی پیشرو جزو تعهدات و رویکردهای دولت است.
حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این جلسه بیان کرد: تمدید مهلت سه ماه تا یکسال استفاده از بسته حمایتی دولت و رفع مشکلات ارزی مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی از دولت است.
وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا از خدمات و همکاری ارزشمند استاندار اردبیل، معاونین، دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و نظارتی که به دنبال ارتقای تعاملات و کاهش چالشها بودند قدردانی کنیم.
پیرموذن با اشاره به بسته حمایتی دولت از بخشخصوصی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه این بسته در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام گرفت که فرصت محدود استفاده از این بسته، باعث ناکامی بسیاری از استانها در استفاده از این بسته شد که بخش خصوصی انتظار دارند دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی مهلت استفاده از این بسته را از سه ماه تا یکسال آینده تمدید کنند.
نایب رئیس اتاق ایران موضوع ارز و تعهدات ارزی بخش خصوصی را از دیگر موانع پیشروی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: شخص آقای رئیس جمهور به این موضوع ورود و پیشنهاد تدوین یک بسته حمایتی ویژه از سوی اتاق ایران با بررسی دغدغهها را بصورت جامع مطرح کرده است همچنین موضوع تک نرخی شدن ارز میتواند کاهش چالشها و رفع مشکلات اساسی اقتصادی بخش خصوصی را رقم بزند.