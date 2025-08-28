پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۲۷۵ هزار جلد سالامبور گوسفندی در اردبیل افتتاح شد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیحسین احدی عالی در مراسم افتتاح واحد تولیدی سالامبور گوسفندی در اردبیل اظهار کرد: این واحد تولیدی با هدف رونقبخشی به تولید، اشتغالزایی در منطقه و توسعه صادرات، در شهرستان اردبیل در منطقه سامیان راهاندازی شده است.
وی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۲۷۵ هزار جلد سالامبور گوسفندی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این طرح ۲۶۰ میلیارد ریال بوده که ۱۴۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بند الف ماده ۵۲ قانون الحاق سال ۱۴۰۲ و از طریق تسهیلات بانک کشاورزی تأمین شده است؛ عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.
احدی عالی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و فراوری در بخش کشاورزی، اظهار امیدواری کرد که این واحد تولیدی بتواند نقش مؤثری در افزایش ارزشافزوده محصولات دامی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان ایفا کند.