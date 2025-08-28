به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی‌حسین احدی عالی در مراسم افتتاح واحد تولیدی سالامبور گوسفندی در اردبیل اظهار کرد: این واحد تولیدی با هدف رونق‌بخشی به تولید، اشتغال‌زایی در منطقه و توسعه صادرات، در شهرستان اردبیل در منطقه سامیان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۲۷۵ هزار جلد سالامبور گوسفندی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این طرح ۲۶۰ میلیارد ریال بوده که ۱۴۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بند الف ماده ۵۲ قانون الحاق سال ۱۴۰۲ و از طریق تسهیلات بانک کشاورزی تأمین شده است؛ عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.

احدی عالی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و فراوری در بخش کشاورزی، اظهار امیدواری کرد که این واحد تولیدی بتواند نقش مؤثری در افزایش ارزش‌افزوده محصولات دامی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان ایفا کند.