به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شکایت داریوش یزدی از باشگاه نفت و گاز گچساران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت حسین ساکی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۳۵ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۸۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در خصوص دعوی فرشاد احمدزاده به طرفیت باشگاه ورزشی سپاهان مبنی بر مطالبه وجه، باشگاه سپاهان اصفهان به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر شد.