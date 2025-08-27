پخش زنده
شاخص کل با افزایش ۱۴ هزار و ۷۴۱ واحدی به ارتفاع ۲،۴۳۱،۰۳۹ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد یک هزار و ۲۵۴ واحدی به سطح ۷۶۰ هزار و ۹۲۸ واحد رسید.
ارزش معاملات بازار بورس در پایان معاملات امروز ، عدد ۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان را تجربه کرد.
تعداد نمادهای مثبت ۲۵۱ نماد (۳۰ درصد) و تعداد نمادهای منفی ۶۳۵ نماد (۷۰ درصد) بوده است.
در معاملات روز جاری شاهد ورود ۲۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم.
گفتنی است که در معاملات روز جاری ۴۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
"فولاد" با ۲۷۲۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را را بر شاخص کل داشت.