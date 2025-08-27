پخش زنده
اولین یادواره شهدای زن شهرستان بانه در محل سالن اداره ارشاد اسلامی شهر بانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با اشاره به رشادت و از خود گذشتگی زنان در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه گفت: این شهیدان نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصههای فرهنگی و اجتماعی الگوی فداکاری بودهاند و شهدا مایهی حیات جامعه دینی هستند و امنیت و آرامش جامعه مرهون خون شهیدان است.
سردار رضایی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره افزود: هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است و دشمنان همواره از این تفکر هراس دارند و سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.
در ادامه از جمعی از خانواده شهیدان زن شهرستان تجلیل شد و از تابلو یادواره ۱۴۹ شهید شهرستان رونمایی شد.