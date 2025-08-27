به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با اشاره به رشادت و از خود گذشتگی زنان در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه گفت: این شهیدان نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی الگوی فداکاری بوده‌اند و شهدا مایه‌ی حیات جامعه دینی هستند و امنیت و آرامش جامعه مرهون خون شهیدان است.

سردار رضایی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره افزود: هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است و دشمنان همواره از این تفکر هراس دارند و سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

در ادامه از جمعی از خانواده شهیدان زن شهرستان تجلیل شد و از تابلو یادواره ۱۴۹ شهید شهرستان رونمایی شد.