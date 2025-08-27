پخش زنده
امروز: -
پخش زنده فوتبال بنفیکا و فنر باغچه از شبکه ورزش و پخش زنده دیدار گریمسبیتاون و منچستریونایتد از شبکه سه تقدیم علاقه مندان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب از ساعت ۲۲:۳۰ دو تیم بنفیکا و فنر باغچه به مصاف هم میروند و این دیدار در برنامه «مثبت ورزش» به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه زنده «مثبت ورزش» امشب چهارشنبه ۵ شهریور از ساعت ۲۲:۳۰، در چارچوب رقابتهای مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، تقابل بین دو تیم بنفیکا پرتغالی و فنرباغچه ترکیهای را با گزارشگری علیرضا دهقانی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میکند.
بنفیکا در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۶ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.
فنرباغچه در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.
پخش زنده دیدار گریمسبیتاون و منچستریونایتد
در چارچوب رقابتهای دور دوم کارابائو کاپ انگلیس، تیم فوتبال منچستریونایتد به مصاف گریمسبیتاون میرود. این دیدار بهصورت زنده و مستقیم امشب، از شبکه سه سیما پخش میشود.
شبکه سه سیما در قالب برنامه «گزارش ورزشی» دیدار تیمهای منچستریونایتد و گریمسبیتاون را از مرحله دوم رقابتهای کارابائو کاپ انگلستان بهصورت زنده پخش میکند.
این مسابقه فوتبال جذاب، امشب، چهارشنبه ۵ شهریورماه، ساعت ۲۳:۳۰ با گزارش علیرضا علیفر از شبکه سه به روی آنتن خواهد رفت.
تیم منچستریونایتد که از مدعیان همیشگی جامهای داخلی انگلستان بهشمار میرود، در نخستین حضور خود در فصل جدید کارابائو کاپ، میهمان گریمسبیتاون خواهد بود.
این دیدار فرصتی برای ارزیابی ترکیبهای جوانتر شیاطین سرخ و محک زدن بازیکنان ذخیره در آستانه رقابتهای فشرده فصل است .