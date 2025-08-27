پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم از بهرهبرداری ۲۳ فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ احمدرضا اجتهادی در نشست با اصحاب رسانه گفت: این پروژهها ۱۸۰ باب کلاس درس را شامل میشود و با پیگیریهای انجامشده تلاش داریم این تعداد تا پایان سال به ۳۰ پروژه افزایش یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان برای بهسازی و استانداردسازی مدارس افزود: رنگآمیزی، تعمیرات اساسی، تجهیز فضاها و نوسازی سیستمهای گرمایشی در دستور کار قرار دارد تا مهر امسال شرایط مطلوبتری برای دانشآموزان رقم بخورد.
مدیرکل نوسازی مدارس همچنین تأکید کرد: با وجود کمبود منابع و نیازهای گسترده، تلاش ما بر این است که در کنار مردم و خیران، بهترین شرایط آموزشی برای دانشآموزان فراهم شود.
اجتهادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خودکفایی مدارس پرداخت و گفت: برای رفع مشکلات مالی و تمرکز مدیران بر وظیفه اصلیشان که تعلیم و تربیت است، باید درآمدزایی مدارس جدی گرفته شود؛ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۵، همه مدارس قم امکان ایجاد فضای تجاری تا ۱۰۰ مترمربع را دارند و تاکنون حدود ۲ هزار مترمربع فضای تجاری در مدارس نوساز با کمک خیران ساخته شده است.
وی افزود: اگر موضوع عوارض شهرداری و مراحل واگذاری این فضاها حل و فصل شود، مدارس میتوانند به منبع درآمد پایدار دست یابند. در این زمینه رعایت ملاحظات فرهنگی و انتخاب فعالیتهای مناسب همچون لوازمالتحریر یا نانوایی الزامی است.