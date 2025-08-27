رویداد فرهنگی - ورزشی پیاده روی با عنوان «شهر پویا» با هدف ایجاد نشاط در جامعه، ساعت ۷:۳۰ فردا ۶ شهریور از میدان شهرداری به طرف عمارت کلاه فرنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ پیاده روی فرهنگی - ورزشی «شهر پویا» با هدف ایجاد نشاط در جامعه ساعت ۷:۳۰ فردا پنجشنبه ۶ شهریور از میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت به طرف عمارت کلاه فرنگی در پارک شهر رشت برگزار می‌شود.

این برنامه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسم و روح و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه برنامه‌ریزی شده که با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان دستگاه‌ها برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های متنوع ورزشی و آموزشی است.

محور اصلی رویداد «شهر پویا»، ترکیب ورزش، آموزش محیط زیستی و نشاط اجتماعی است تا علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار تقویت شود.

در این رویداد، شماره‌هایی برای شرکت در قرعه کشی بین شرکت کنندگان صبح فردا، در محل آغاز این رویداد در میدان شهرداری رشت توزیع می‌شود.

جوایز این رویداد به برترین ها ، اهدای ۲۵ دستگاه دوچرخه خواهد بود.