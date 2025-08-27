معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت:عملیات مرمت ۲بنای ارزشمند مذهبی و تاریخی شهرستان جاجرم شامل امامزادگان شاهزاده ابراهیم دربند و امامزاده محمود کلاته‌ترک‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما محمدرضا قهرمانیان بیان کرد: این طرح با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیون تومان با هدف حفاظت از میراث تاریخی و مذهبی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی در حال اجراست.

معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: مرمت امامزادگان شاهزاده ابراهیم دربند (مربوط به دوره تیموری ـ صفوی) و امامزاده محمود در روستای کلاته‌ترک‌ها (مربوط به قرون میانه اسلامی ـ سده هفتم هجری قمری) آغاز شده است.

قهرمانیان افزود: این عملیات با تخصیص اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان در حال انجام است و تلاش می‌شود با اجرای مرمت‌های تخصصی، علاوه بر صیانت از این آثار ارزشمند تاریخی‌مذهبی، بستر حضور بیشتر زائران و گردشگران نیز فراهم شود.