به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز بهداشت تربت حیدریه تربت حیدریه گفت : در پی بازدید کارشناسان سلامت محیط از استخر‌های شنا و به دلیل رفع نشدن نواقص بحرانی، دو استخر فعال در شهرستان تعطیل و پلمب شد.

مرتضی عباسی گفت: با وجود اخطاریه و پلمب صادرشده، مالک یکی از این استخر‌ها بدون رفع نواقص و بدون دریافت مجوز قانونی، مجدداً اقدام به بازگشایی و بهره‌برداری کرد که در بازدید مجدد کارشناسان، این تخلف محرز شد.

وی با اشاره به عوارضی که میزان کلر بالای آب استخر برای شناگران ایجاد کرده بود، تصریح کرد: این عوارض شامل مشکلات پوستی، تنفسی و چشمی در تعدادی از شناگران بود.

عباسی اضافه کرد: بلافاصله اقدامات لازم برای خروج شناگران انجام گرفت و این استخر یادشده مجدداً پلمب شد و پرونده آن به مراجع قضایی معرفی گردید.

وی در پایان، تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را با سامانه ۱۹۰ درمیان بگذارند.