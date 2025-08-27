پخش زنده
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی جزئیات مراحل بعد از آزمون استخدامی آموزش و پرورش را در استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق اعلام این اداره کل پذیرفتهشدگان دو برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ در رشتههای آموزگاری، دبیری و هنرآموزی باید از ششم شهریورماه با مراجعه به سامانه وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir به تکمیل اطلاعات خوداظهاری اقدام کنند.
مراجعه نکردن و تکمیل نکردن اطلاعات در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل استخدامی تلقی خواهد شد و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمیشود.
مراحل بعدی شامل بررسی و تطبیق مدارک، معاینات پزشکی، بررسی صلاحیتهای عمومی (گزینش) و ارزیابی نهایی خواهد بود. زمان و مکان دقیق حضور داوطلبان برای این مراحل، متعاقباً از طریق پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و سامانههای رسمی اعلام خواهد شد.