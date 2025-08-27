به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در برنامه رادیویی «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان به مناسبت هفته دولت گزارشی از اقدامات انجام شده این معاونت ارائه داد.

وی به اقدامات انجام شده اشاره و بیان کرد: در یک سال گذشته ۵۰۴ مرکز مشاوره ازدواج ۷۲ مرکز همسان‌گزینی و ۴۱ سازمان مردم‌نهاد جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و همچنین بیش از ۱۸۰۰ کارگاه آموزشی، آموزش و مشاوره برای جوانان برگزار شده است.

رحیمی در ادامه از راه‌اندازی دو سامانه خدماتی ویژه جوانان خبر داد و افزود: سامانه «همراه» برای ارائه اطلاعات و خدمات حوزه ازدواج ایجاد شده و سامانه «جوان پلاس» به نشانی javanplus.ir نیز همه خدمات مربوط به جوانان را به صورت یکپارچه در اختیار قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت موظف به پاسخ‌گویی به نیاز‌های جوانان است، گفت: شرایط اقتصادی کشور دشوار است، اما دولت تلاش می‌کند در حوزه‌هایی مانند مسکن و اشتغال برنامه‌هایی برای جوانان اجرا کند. امیدواریم در آینده نزدیک خبر‌های خوبی در این زمینه اعلام شود.

معاون امور جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما باید امیدآفرین باشیم، رسانه‌ها به‌ویژه «شبکه رادیویی جوان» که شناسنامه‌ای برای نسل جوان محسوب می‌شود در این مسیر نقش مهمی دارند. فعالیت‌ها و اقدامات دولت باید از طریق رسانه‌ها منعکس شود تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.

رحیمی در برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان، امروز پنجم شهریور وعده داد: ظرف چند هفته آینده خبر‌های ارزشمندی در حوزه جوانان اعلام خواهد شد که می‌تواند به‌عنوان دستاورد شاخص فعالیت‌های دولت شناخته شود.