رایزنی فرهنگی ایران در تایلند، با هدف گسترش آموزش زبان فارسی برای تایلندی‌های علاقه‌مند و آموزش زبان تایلندی برای ایرانیان و در راستای تعمیق ارتباطات فرهنگی میان دو کشور، پس از یک سال تلاش دیکشنری دوطرفه پارسی– تای را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیکشنری که ثمره یک کار پژوهشی و اجرایی منسجم به‌عنوان نخستین مرجع جامع و استاندارد در حوزه واژگان و عبارات روزمره دو ملت طراحی و در دسترس عموم قرار گرفته ابزاری نوین که علاوه بر تسهیل یادگیری و آموزش زبان، بستر تازه‌ای برای تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و گردشگری میان ایران و تایلند فراهم می‌آورد.

این خدمت روی چهار بستر وب، ربات تلگرامی، اپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن iOS ارائه و برجسته‌ترین مزیت رقابتی محصول، تلفظ صوتی و آوانویسی (فونتیک) برای هر مدخل با سه خط/الفبا (انگلیسی، تایی و فارسی) است؛ قابلیتی که علاوه بر تک‌واژه‌ها، جملات محاوره‌ای را نیز پوشش و فرآیند یادگیری را برای زبان‌آموزان تسهیل می‌کند.

این دیکشنری در آدرس https://parsithai.waddeeiran.com/ در بستر وادی ایران در دسترس بوده و از همان صفحه کاربران میتوانند به نسخه ها و دیگر بسترهای این نرم افزار دسترسی داشته باشند.

ضرورت این طرح از چند جنبه اساسی قابل تبیین است. از یک سو، رشد روزافزون تعاملات فرهنگی، علمی و گردشگری میان ایران و تایلند سبب شده نیاز به ابزارهای کارآمد و قابل‌اعتماد برای یادگیری زبان بیش از گذشته احساس و تقاضای دو سویه برای دسترسی به منابع آموزشی معتبر و کاربرپسند، ضرورت طراحی و ارائه راهکارهایی نوین در این زمینه را برجسته ساخته است.

از سوی دیگر، ابزارها و فرهنگ‌های لغت موجود غالباً یا تک‌زبانه‌اند یا در صورت دوزبانه بودن، فاقد تلفظ بومی و آوانگاری دقیق به خط فارسی و تایی هستند.

این کمبود موجب شده فرایند یادگیری به‌ویژه در بخش گفتاری با چالش جدی روبه‌رو و دسترسی هم‌زمان به واژه، تلفظ انسانی و آوانویسی چندالفبایی می‌تواند این خلأ را پر کرده و شکاف میان «دیدن» و «گفتن» را در یادگیری زبان به‌طور مؤثر برطرف سازد.

نقطه قوت اصلی این دیکشنری، توجه ویژه به تلفظ و آشنایی درست با صداهاست. هر مدخل، علاوه بر معنا، همراه با تلفظ صوتی انسانی و آوانگاری قابل‌خواندن برای فارسی‌زبان و تایلندی‌زبان ارائه و به این ترتیب، کاربر نه‌تنها می‌تواند واژه یا عبارت را بشنود، بلکه به‌وضوح می‌بیند که چگونه باید آن را ادا کند و این راهنمای تلفظ در سه خط و الفبا (انگلیسی، تایی و فارسی) نمایش داده می‌شود تا زبان‌آموز متناسب با پیشینه و سلیقه خود، مسیر یادگیری راحت‌تری را تجربه کند.

ویژگی مهم دیگر، پوشش جمله‌های محاوره‌ای و کاربردی است که بسیاری از نیازهای روزمره زبان‌آموز با از احوالپرسی و سلام گرفته تا پرسش مسیر، خرید، حمل‌ونقل و مکاتبات اداری عبارت‌های کوتاه و آماده برطرف می‌شود.

این دیکشنری علاوه بر تک‌واژه‌ها، چنین جمله‌های کلیدی را نیز با تلفظ صوتی و آوانویسی ساده ارائه تا کاربر در موقعیت‌های واقعی زبانی دچار مشکل نشود و با اعتمادبه‌نفس بیشتری ارتباط برقرار کند.

مزیت رقابتی این دیکشنری در دسترس‌پذیری چندبستری و انعطاف‌پذیری بالای آن نهفته و برای اینکه هر فرد با هر سلیقه، شرایط یا سطح سواد زبانی بتواند از آن استفاده کند، اهداف کلان این طرح بر تسهیل یادگیری و تدریس زبان فارسی برای تایلندی‌ها و زبان تایی برای ایرانیان استوار و در همین راستا، ایجاد یک مرجع دیجیتال استاندارد و قابل اتکا برای ترجمه واژگان و عبارات رایج مدنظر قرار دارد.

همچنین ارتقای سواد تلفظی زبان‌آموزان از طریق ارائه آوانگاری دقیق و فایل‌های صوتی دنبال می‌شود و در نهایت، پشتیبانی از شیوه‌های نوین آموزشی اعم از خودآموز، کلاس‌های آنلاین یا حضوری و محتوای تعاملی از دیگر اهداف این طرح به شمار می‌آید.

جامعه هدف این دیکشنری در وهله نخست شامل دو گروه اصلی تایلندی‌هایی که علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی و ایرانیانی که می‌خواهند زبان تایی را فرا بگیرند. با این حال، دامنه مخاطبان آن فراتر رفته و زبان‌آموزان مبتدی تا متوسط در هر دو سویه، مدرسان و مربیان زبان در ایران و تایلند، دانشجویان، پژوهشگران و گردشگران نیز می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند.

علاوه بر این، مراکز فرهنگی، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها نیز با استفاده از چنین مرجع دیجیتالی، امکان ارائه آموزش‌های دقیق‌تر و جذاب‌تر را خواهند داشت و داشتن یک همراه مطمئن برای ترجمه سریع، تمرین تلفظ درست و یادگیری عبارت‌های ضروری، موجب افزایش آرامش خاطر و اعتمادبه‌نفس کاربران در موقعیت‌های گوناگون می‌شود.

برنامه توسعه و نقشه راه این دیکشنری در دو فاز اصلی طراحی شده که در فاز نخست (انتشار اولیه وهمین فاز)، هسته دیکشنری دوطرفه همراه با تلفظ صوتی و آوانویسی سه‌الفبایی ارائه و در این مرحله، تمرکز بر پوشش «هزار واژه پرتکرار» و «هزار جمله محاوره‌ای» است تا نیازهای اصلی زبان‌آموزان برطرف و محصول در این فاز بر روی چهار بستر وب، تلگرام، اندروید و iOS عرضه تا امکان دسترسی گسترده و همگانی فراهم شود.

در فاز دوم (بهبود تجربه و توسعه قابلیت‌های هوشمند) که اجرای آن منوط به تأمین بودجه است، ویژگی‌های پیشرفته‌تری به محصول افزوده خواهد شد.

از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به تشخیص و ترجمه پیام‌های صوتی (دریافت ویس، تبدیل گفتار به متن دو زبانه و ترجمه همراه با خوانش صوتی خروجی)، ترجمه تصویر (بارگذاری عکس، تابلو یا منو و استخراج متن با ترجمه و تلفظ)، و همچنین پیشنهاد هوشمند جملات بر اساس بافت مکالمه و سطح کاربر اشاره این مرحله، محصول را از یک دیکشنری ساده به یک دستیار هوشمند زبانی تبدیل خواهد کرد.