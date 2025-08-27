به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد امروز در نشست شورای عالی سیاست‌گذاری ویژه قدس و دیپلماسی شهر‌های جبهه مقاومت گفت: تلاش میکنیم از ۱۳ تا ۲۹ دی ماه را به عنوان دهه مقاومت نامگذاری کنیم.

خلیل موحدی افزود : مقاومت، اصلی‌ترین ابزار مدنظر مقام معظم رهبری است و فلسطین نیز جزئی از این نگاه ماست. گرچه فلسطین مسئله اول ما بوده، اما مقاومت فراتر از آن است و بحث تمدن‌سازی دارد. انتظار ما این است که شهرداری و سازمان‌های فرادستی با انگیزه کامل برای تحکیم تمدن وارد این قضیه شوند.

وی اضافه کرد: اگر با مسئله سخیف برخورد شود، به جایی نخواهد رسید. باید مجدانه پای کار بیاییم تا مقاومت باید تبدیل به جریان فکری شود.