به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بشیر محمدی، رئیس جمعیت هلال‌احمر بختگان گفت: این ساختمان با زیر بنای ۳۸۰ متر مربع و اعتبار ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و ۵۰ درصد از منابع استانی و ملی تأمین شده و تا یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

همزمان، محسن رضائیان، رئیس بنیاد مسکن شهرستان بختگان از بهره‌برداری طرح آسفالت معابر روستای تل زرد خبر داد و افزود: این طرح در ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع از معابر اجرا شده و بیش از ۵ میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.