به گزارش خبرگرازی صدا و سیما در این جشنواره یک ماهه، علاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی مختلف، تاکید ویژه ای بر معرفی فرهنگ و هنر ایرانی با نمایش فیلم‌های سینمایی ایرانی و برگزاری کارگاه هنری کشورمان برای کودکان شهر یابلانیتسا صورت گرفت.

محمدحسین انصاری رایزن فرهنگی کشورمان در سخنرانی افتتاحیه، نمایش فیلم های سینمایی و کارگاه هنر ایرانی را فرصتی مطلوب برای آشنایی با فرهنگ و هنر ایران عنوان کرد.

وی در ادامه بیان داشت: مردم ایران و بوسنی و هرزگوین از گذشته‌های دور روابط دوستانه‌ای با یکدیگر داشته اند و در روزهای سخت در کنار یکدیگر بوده‌اند. امیدوارم این دست برنامه‌ها به تقویت این ارتباط دوستانه کمک کند.

این جشنواره با همکاری وزارت فرهنگ و ورزش استان هرزگوین نرتوا، شهرداری یابلانیتسا، انجمن کودکان و جوانان این شهر و با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران، برگزار شد. در این جشنواره، برنامه‌های تئاتر، موسیقی، نمایش فیلم و کارگاه های هنری به مدت یک ماه برای عموم مردم برگزار شد.

در ایام برگزاری این جشنواره، ۵ فیلم پویانمایی و سینمایی کشورمان طی 5 شب در فضای باز پارک مرکزی شهر به نمایش در آمد.

همچنین، کارگاه آشنایی با ایران و هنر پارچه قلمکار ایرانی برای کودکان برگزار شد.