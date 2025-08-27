استاندار لرستان در جلسه گفتگوی اجتماعی با کارکنان ادارات استان به مناسبت هفته دولت بر رعایت اصل شایسته سالاری برای ارتقا کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه گفتگوی اجتماعی با کارکنان ادارات استان به مناسبت هفته دولت با تأکید بر اصل شایسته سالاری جهت ارتقا کارکنان دولت گفت: در همین راستا باید میدان را برای حضور جوانان و کارکنان جدید نیز فراهم کرد.

سید سعید شاهرخی ادامه داد: قرارگرفتن نیرو‌های جوان و با انگیره در کنار کارکنان مجرب و باسابقه به بهمبود عملکرد ادارات نیز کمک می‌کند.





استاندار لرستان استفاده از ظرفیت بانوان برای مدیریت و فعالیت در بخش‌های مختلف را مصداق شایسته سالاری عنوان کرد و گفت: همانگونه که ما در فرمانداری‌ها یک معاون بانو داریم، در ادارت و دستگاه‌های اجرایی نیز باید معاون بانو داشته باشیم.





شاهرخی تصریح کرد: برخی از مطالبات و خواسته‌های کارکنان ادارات از جمله حق بدی آب و هوا و همچنین عدالت در پرداخت‌های مالی و حقوق بین دستگاه‌هایی که بودجه ملی یا بودجه استانی دارند را نیز مورد توجه قرار می‌دهیم.





وی از کارکنان ادارات خواست که در زمینه بیان مشکلات طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به ادارات، همکاری داشته باشند و اصل تکریم ارباب رجوع را در راستای تقویت سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار دهند.





استاندار لرستان ضمن ابراز رضایت از بیان دغدغه‌های کارکنان دولت، گفت: بسیار خوشحالیم که امروز شاهد بیان دغدغه‌های کارکنان ادارات در زمینه خدمت رسانی به مردم بودیم و پیشنهادات مناسبی در زمینه بهبود خدمات رسانی به مردم ارایه کردند.