پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت در «جوان ایرانی سلام» گفت: ۳۳ هزار پروژه عمرانی در هفته دولت افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به مناسبت هفته دولت در برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان اعلام کرد: با وجود همه تنگناهای اقتصادی و تحریمها دولت تلاش کرده است تا هم به معیشت مردم توجه داشته باشد و هم پروژههای عمرانی را پیش ببرد.
وی در ادامه گفت: در هفته دولت امسال بیش از ۳۳ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح میشود که برای اجرای این پروژهها حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و پیشبینی میشود بیش از ۲۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
مهاجرانی با اشاره به اینکه بخشی از این پروژهها از گذشته آغاز شده، افزود: این پروژهها امروز به بهرهبرداری رسیده و برخی دیگر نیز سال آینده تکمیل خواهند شد.
وی همچنین از اختصاص اعتبارات عمرانی بالای صد درصد در برخی حوزهها در سال گذشته خبر داد و گفت: این نشاندهنده توجه دولت و سازمان برنامه و بودجه به توسعه زیرساختهای کشور است.
سخنگوی دولت در ادامه اولویتهای دولت را چنین برشمرد: تمرکز دولت بر اقتصاد دریامحور، توسعه کریدورهای ارتباطی، عدالت آموزشی و بهداشتی، استفاده از نظام ارجاع درمانی و اجرای طرحهای پیشران اقتصادی است.
وی در پایان در برنامه رادیویی «جوان ایران سلام» رادیو جوان، درباره جوانان افزود: شرایط اقتصادی دشوار است و نمیتوان به جوانان وعدههای غیرواقعی داد، اما دولت برای مسکن ارزانقیمت و مسکن موقت ویژه جوانان برنامه دارد که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
مهمترین دارایی کشور جوانان هستند و دولت در تلاش است امید و اعتماد را در میان این نسل تقویت کند.