اولویت وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخانهها است
معاون وزیر کشاورزی گفت: توسعه گلخانهها یکی از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، اکبر فتحی در آیین افتتاح یک واحد گلخانهای نوین در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز گفت: این گلخانه نمونهای روشن از حرکت به سمت کشاورزی نوین است.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در سال گذشته پیشتاز اقتصاد کشور بود، گفت: رشد ۵ تا ۶ درصدی در این بخش موجب شد کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها رتبه نخست رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهد. همچنین صادرات محصولات کشاورزی ۳۰ درصد افزایش یافته و تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به سیاستهای حمایتی دولت اشاره کرد و اظهار کرد: دولت تنها در حوزه نهادههای دامی بیش از ۳۰۰ همت هزینه کرد تا فشار از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. نگاه صادقانه رئیسجمهور نیز سبب شد واقعیتهای حوزه آب، انرژی و منابع مالی با مردم در میان گذاشته شود و همه به سمت اصلاح الگوی مصرف و بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت کنیم.
فتحی با اشاره به اهمیت گلخانهها در آینده کشاورزی کشور افزود: توسعه گلخانهها یکی از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت آمده است. افزایش سطح زیر کشت و تولیدات کشاورزی با بهرهوری بالا، مستلزم تأمین منابع تسهیلاتی و سرمایهگذاریهای هدفمند است.
وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات، علاوه بر تکالیف بانکهای غیرتخصصی بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت صندوق توسعه ملی و منابع استانی نیز برای حمایت از گلخانهها استفاده خواهیم کرد.
فتحی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در استان البرز تصریح کرد: برای استانی با محدودیت اراضی و منابع آبی، تولید در فضای باز دیگر معنا ندارد و باید تمام تولیدات به محیطهای کنترلشده منتقل شود تا هم از آب و هم از خاک موجود بهترین استفاده صورت گیرد. این واحد گلخانهای میتواند الگویی موفق برای کل استان باشد.