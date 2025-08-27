مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: در سال تحصیلی جدید ۷۴۱ هزار دانش‌آموز در هشت هزار مدرسه، مشغول به تحصیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی افزود: تمرین بازگشایی مدارس استان همراستا با طرح مهر و همزمان با مدارس سراسر استان در ۲ روز، یازدهم و دوازدهم شهریور با هدف ارتقای آمادگی و رفع کمبود‌ها و نواقص و ارزیابی‌های نهایی برگزار می‌شود.

وی از بهسازی و شاداب‌سازی ۴۳۲ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان خبر داد و ساخت و تعمیر سرویس‌های بهداشتی مدارس و رنگ‌آمیزی مدارس با کمک گروه‌های جهادی، بهره‌برداری از ۶۰۰ کلاس درس جدید و بهره‌برداری از ۸۰ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی به مناسبت هفته دولت را از جمله اقدامات انجام شده به منظور استقبال از سال تحصیلی جدید عنوان کرد.