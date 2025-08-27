به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ پورامینایی افزود:سودجویان در حال انتقال محموله چوب قاچاق بودند که با اخذ دستور قضایی در این رابطه یک دستگاه تریلر حامل چوب قاچاق توقیف و به مقامات قضایی معرفی شد.

وی با اعلام اینکه حفظ و صیانت از مراتع و جنگل‌ها به عنوان یک سرمایه ملی وظیفه همگانی است، تاکید کرد: طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف عرصه‌های منابع طبیعی، آتش‌سوزی، قاچاق چوب، گیاهان دارویی و محصولات جنگلی و ... مراتب را با شماره گیری کد‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان که به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است، اطلاع‌رسانی کنند تا از ورود خسارت‌های جبران ناپذیر به انفال جلوگیری شود.