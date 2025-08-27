پخش زنده
- نمایشگاه "چوبنگارههای روز حقیقت" مجموعهای از آثار یک هنرمند خراسانی به مناسبت هفته دولت طی آیینی در تالار جنتسرای مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این نمایشگاه آثار محمد فدردی هنرمند خراسانی در قالب تابلوهایی با مضامین ناگفتههای کربلا با زبان هنر در معرض نمایش گذاشته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: این اراده اداره از هنرمندان به ویژه هنرمندان حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی حمایت کرده و فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاههای هنری و کارگاههای آموزشی در اختیار هنرآفرینان قرار میدهد.
جلیل جباری افزود: تمام آثار عرضه شده در این نمایشگاه که تا نهم شهریورماه دایر است در صورت ایجاد موزه عاشورا در اردبیل با رضایت هنرمند خلاق به موزه اهدا خواهد شد تا در اردبیل به عنوان پایتخت حسینیت به نمایش گذاشته شود.
وی بیان کرد: آموزش در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی از اهمیت ویژهای برخوردار است و کارگاههای آموزشی و دورههای استاد شاگردی برای ترویج هنر در استان برگزار خواهد شد.
محمد فدردی هنرمند خراسانی خالق آثار این نمایشگاه نیز گفت: علاوه بر ۱۶ اثر به نمایش در آمده در این نمایشگاه، در مجموع ۷۲ اثر عاشورایی به شکل چوبنگاره به موزه عاشورای اردبیل اهدا خواهم کرد.
وی از حمایت و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل قدردانی کرد.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و به برگزاری آیینهای عاشورایی شهره دارد ، طی سالهای اخیر بیشتر نمایشگاههای آثار مذهبی در مجموعه تاریخی و جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود.