محکومیت متخلف ارزی به پرداخت ۷۸ میلیارد ریال
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر یک متخلف ارزی به پرداخت جریمه نقدی ۷۸ میلیارد ریالی به دلیل اجرا نکردن تعهدات ارزی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی از رسیدگی به پرونده تخلف ارزی یکی از فعالان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: پرونده یک فرد به دلیل اجرا نکردن تعهدات ارزی به ارزش ۷۸ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال، در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با استناد به مدارک محکمهپسند موجود در پرونده، اتهام انتسابی به متخلف را محرز دانست و بر این اساس، علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی این فرد به مدت شش ماه، او را به پرداخت جریمه نقدی معادل ۷۸ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر منشأ این پرونده را گزارش یک نهاد بانکی عنوان کرد و یادآور شد: این پرونده با گزارش بانک شهر برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارسال شده بود که پس از طی مراحل قانونی، به حکم یادشده منجر شد.