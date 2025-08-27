محکومیت متخلف ارزی به پرداخت ۷۸ میلیارد ریال

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر یک متخلف ارزی به پرداخت جریمه نقدی ۷۸ میلیارد ریالی به دلیل اجرا نکردن تعهدات ارزی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.