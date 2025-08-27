فرماندار شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران از افتتاح و کلنگ زنی ۶۵ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی احمدی در مصاحبه به خبرگزاری صداوسیما در شهرستان زرندیه با گرامیداشت یاد شهیدان رجائی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: این طرح ها شامل ۵۸ طرح عمرانی با اعتبار سه هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال و هفت طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری یازده هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است.

او با اشاره به به اینکه این طرح ها در مجموع برای ۳۲۴ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد کرد، افزود: این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد منطقه اجرا می‌شوند.