پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اورژانس کشور، از برنامه این سازمان برای جذب ۵ هزارو ۵۰۰ نیروی انسانی جدید طی یک سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ میعادفر، در جریان سفر خود به استان زنجان و همزمان با گرامیداشت هفته دولت، فاز جدیدی از توسعه و تجهیز اورژانس این استان را با افتتاح چندین طرح محوری کلید زد.
طرحهای افتتاحی شامل مجموعهای از بخشهای حیاتی و استراتژیک در ساختمان اورژانس استان زنجان است. مرکز مدیریت بحران (EOC)،مرکز مدیریت انتقال بیماران (MCMC) و مرکز ارتباطات و دیسپچ (۱۱۵) از جمله این طرح ها هستند.
دکتر میعادفر در حاشیه مراسم افتتاحیه، بر نقش کلیدی این مراکز در ارتقاء سطح خدمات فوریتهای پزشکی و مدیریت کارآمد بحران در استان تأکید کرد و این اقدامات را گامی مهم در جهت افزایش تابآوری نظام سلامت استان دانست.
راهاندازی پوشش بیسیم دیجیتال سراسری
یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، اعلام راهاندازی پوشش سراسری بیسیم دیجیتال در تمامی نقاط استان زنجان بود.
رئیس سازمان اورژانس کشور این اقدام را تحولی بزرگ در بهبود و تسریع ارتباطات عملیاتی اورژانس دانست.
برنامههای آتی و چشمانداز اورژانس کشور
دکتر میعادفر در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت و برنامههای آتی اورژانس در سطح کشور پرداخت و استان زنجان را از جمله استانهای پیشرو و فعال در این حوزه معرفی کرد.
وی با اشاره به چالشهایی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص و فرسودگی ناوگان آمبولانس در کشور، از برنامههای جامع برای رفع این مشکلات خبر داد و گفت: سازمان اورژانس کشور در نظر دارد طی یک سال آینده، ۵۵۰۰ نیروی جدید را جذب کند که سهم استان زنجان از این تخصیص، ۱۵۰ نفر خواهد بود. علاوه بر این، طرح نوسازی ناوگان آمبولانس با جایگزینی و اضافه شدن ۱۶۰۰ دستگاه آمبولانس جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: هدف ما، ارتقاء کیفیت خدمات و دستیابی به آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه بحران احتمالی است. با اجرای این اقدامات، آیندهای روشنتر و ظرفیت خدمترسانی بسیار بهتری برای اورژانس استان زنجان و تمامی مردم این منطقه پیشبینی میشود.