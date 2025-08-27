به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: مسابقات استعدادیابی استان تهران با هدف شناسایی ورزشکاران مستعد با حضور ۱۲ هزار ورزشکار از ۲۵ مرداد آغاز شد.

وی افزود: قرار است افتتاحیه رسمی این مسابقات ۱۵ شهریور در سالن ورزشی حجاب تهران با رژه تیم‌های حاضر در این مسابقات برگزار شود.

جوادی گفت: مسابقات المپیاد و پارالمپیاد استان تهران با ظرفیت بالا آغاز شده است و نگاه ما این است تا در سومین دوره این رقابت‌ها بتوانیم نفرات برتر را به بالاترین جایگاه ورزشی برسانیم که نیازمند تعامل بیشتر و بهتر با فدراسیون‌های ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: پس از مشخص شدن نفرات برتر، با یک روش علمی ورزشکاران منتخب را زیر نظر استعدادیابی فدراسیون‌ها خواهیم فرستاد، المپیاد پیش رو به سود میانگین سنی تیم‌های ملی ما خواهد بود و برگزاری این مسابقات به سود ورزش ایران است.