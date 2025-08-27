به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن هنرمندان نقاش ایران با هدف ارتقای رسانه نقاشی، نمایش آثاری از اعضای این انجمن را در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در قالب اولین رویداد «یک هفته با انجمن هنرمندان نقاش ایران» در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.

هر هنرمند می‌تواند یک اثر را به انتخاب خود ارسال کند. این اثر باید از آثار متأخر هنرمند باشد و سال خلق آن پیش از سال ۱۴۰۰ نباشد.

همچنین تکنیک خلق آثار نقاشی آزاد است.

آخرین مهلت تکمیل فرم برخط ثبت نام و ارسال تصاویر آثار و مدارک (ساعت ۱۲ شب، دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴) خواهد بود. تاریخ تحویل آثار به گالری خانه هنرمندان بعد از تایید تلفنی از طریق دبیرخانه چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۲۱،

کلیه آثار دریافتی که هنرمند آن حائز شرایط عمومی بوده و فایل تصویری‌شان مشخصات ذکر شده را دارا باشند در نمایشگاه پذیرفته خواهند شد.