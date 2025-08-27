همزمان با هفته دولت، دو طرح عمرانی و فرهنگی و ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خودکار در شهر ایزدخواست به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دولت دو طرح عمرانی و فرهنگی در شهر ایزدخواست به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل مراحل نهایی، مجموع هزینه‌ها برای این طرح‌ها به ۲ و نیم میلیارد تومان برسد.

۲۵ درصد هزینه‌ها توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مابقی توسط شهرداری ایزدخواست تأمین شده است.

همزمان، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خودکار ایزدخواست با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد تا پایش دقیق شرایط جوی و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی را ممکن کند و به توسعه زیرساخت‌های علمی و خدماتی منطقه کمک کند.