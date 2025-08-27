۵۴ طرح عمرانی، اقتصادی و فرهنگی همزمان با هفته دولت در شهرستان کوهپایه افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این طرح‌ها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان و با سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتباری افزون بر ۸۵۰ میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف عمران شهری و روستایی، انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، طرح‌های اقتصادی و خدمات شهری کلید خورد.

کوروش خسروی در آیین افتتاح این پروژه‌ها گفت: از مجموع طرح‌ها، ۴۴ مورد آماده افتتاح و بهره‌برداری است و عملیات اجرایی ۷ طرح دیگر نیز آغاز می‌شود.

وی افزود: بهره‌برداری از طرح‌های آب و فاضلاب، انرژی خورشیدی، راهسازی، طرح‌های فرهنگی و فعالیت‌های شهرداری‌ها از جمله اقدامات مهم در این شهرستان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان افتتاح مرحله نخست نیروگاه ۳۲ مگاواتی خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه را از مهم‌ترین طرح‌های هفته دولت در کوهپایه عنوان کرد.