به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» در عملیات هدفمند و سه روزه نیروهای امنیتی در ارتفاعات منطقه «دیربالا» در مجموع محل اختفای ۹ تروریست شناسایی و پاکسازی شد.

منابع خبری افزودند: یگان‌های ویژه پلیس، نیروهای ضدتروریسم (سی‌تی‌دی) و تیم‌های خنثی‌سازی بمب با پشتیبانی خودروهای زرهی، پهپادهای شناسایی و تجهیزات دید در شب در این عملیات شرکت داشتند. در نخستین روز درگیری، ۵ تروریست کشته و اجساد ۲ نفر دیگر کشف شد. در جریان تبادل آتش، هفت نیروی پلیس زخمی و دو غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادند.

مقام‌های امنیتی گفتند که در ادامه این عملیات، شمار کشته‌شدگان به ۹ نفر رسید که در میان آن‌ها یک فرمانده محلی تروریستی نیز شناسایی شد.بنابر گزارش‌ها، این عملیات بر پایه اطلاعات دقیق درباره حضور عناصر مسلح در مناطق کوهستانی دوبندو، بیکاری، سلام‌کوت و هاتن‌دره انجام گرفت.رئیس پلیس شهر «دیربالا» گفت: این اقدام پاسخی جدی به تهدید تروریست‌هاست و برای برقراری صلح پایدار در منطقه ادامه خواهد یافت.