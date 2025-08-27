پخش زنده
امروز: -
نیروهای امنیتی پاکستان در یک عملیات گسترده علیه گروههای تروریستی در منطقه «دیر بالا» واقع در ایالت خیبرپختونخوا، دستکم ۹ تروریست را به هلاکت رساندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» در عملیات هدفمند و سه روزه نیروهای امنیتی در ارتفاعات منطقه «دیربالا» در مجموع محل اختفای ۹ تروریست شناسایی و پاکسازی شد.
منابع خبری افزودند: یگانهای ویژه پلیس، نیروهای ضدتروریسم (سیتیدی) و تیمهای خنثیسازی بمب با پشتیبانی خودروهای زرهی، پهپادهای شناسایی و تجهیزات دید در شب در این عملیات شرکت داشتند. در نخستین روز درگیری، ۵ تروریست کشته و اجساد ۲ نفر دیگر کشف شد. در جریان تبادل آتش، هفت نیروی پلیس زخمی و دو غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادند.
مقامهای امنیتی گفتند که در ادامه این عملیات، شمار کشتهشدگان به ۹ نفر رسید که در میان آنها یک فرمانده محلی تروریستی نیز شناسایی شد.بنابر گزارشها، این عملیات بر پایه اطلاعات دقیق درباره حضور عناصر مسلح در مناطق کوهستانی دوبندو، بیکاری، سلامکوت و هاتندره انجام گرفت.رئیس پلیس شهر «دیربالا» گفت: این اقدام پاسخی جدی به تهدید تروریستهاست و برای برقراری صلح پایدار در منطقه ادامه خواهد یافت.