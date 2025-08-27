۸۹ طرح عمرانی و زیرساختی با محوریت مدیریت بحران در مازندران با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهارمین روز از هفته دولت، آیین افتتاح همزمان ۸۹ طرح مدیریت بحران در استان مازندران با حضور ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار مازندران و مدیران اجرایی استان در محل اداره کل مدیریت بحران برگزار شد.
ساجدینیا در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه استان مازندران در حوزه مدیریت بحران گفت: مازندران یکی از سه قرارگاه مهم مدیریت بحران کشور است و اجرای این طرحها گامی مؤثر در ارتقای تابآوری شهری و روستایی استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مازندران، به دلیل شرایط آب و هوایی در معرض سیلابها و رانش و دیگر مخاطرات قرار دارد، افزود: تقویت زیرساختها و بازسازی آنها برای پیشگیری از این حوادث نقش ویژه و موثری دارد.
این طرحها با محوریت دستگاههای مختلف اجرایی از جمله استانداری، بنیاد مسکن، راهداری، شهرداریهای آلاشت، کیاکلا، کلارآباد و بلده، هواشناسی، شرکت آب و فاضلاب، منابع طبیعی و آبخیزداری، بسیج سازندگی، شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی اجرا شدهاند.
شهرهای بهرهمند از این طرحها شامل ساری، نکا، سوادکوه، نوشهر، آلاشت، کیاکلا، نور، بلده، چالوس، بابل، بهشهر، سیمرغ، رویان، عباسآباد، شیرگاه، آمل، بابلسر، میاندرود، گلوگاه، قائمشهر و محمودآباد هستند.
ارزش مجموع این طرحها ۴۲۷ میلیارد تومان اعلام شده و طبق دستور استاندار مازندران، تنها پروژههایی افتتاح شدند که بهطور کامل و صد درصدی تکمیل شده بودند؛ حتی طرحهایی با ۲ درصد نقص اجرایی از فهرست افتتاح کنار گذاشته شدند.