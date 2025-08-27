استاندار لرستان:
نیروی انتظامی مایه آرامش و دلگرمی مردم است
استاندار لرستان در دیدار فرمانده انتظامی استان بر ضرورت همافزایی همه دستگاهها برای تحقق امنیت و توسعه شتابان در استان تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی مایه آرامش و دلگرمی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان در دیدار فرمانده انتظامی استان ضمن تبریک هفته دولت و یادآوری شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام ظرفیتها بسیج شده تا در برابر هجمههای دشمنان، سپری برای مردم باشد و ما وظیفه داریم در این مسیر خدمت صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
سیدسعید شاهرخی با اشاره به مشکلات انباشته و عقبماندگیهای استان در حوزه زیرساختها افزود: ما مصمم هستیم با کار جهادی و همافزایی همه قوا، حرکتی شتابان در مسیر توسعه استان رقم بزنیم.
استاندار لرستان با قدر دانی از تلاشهای شبانه روز نیروهای انتظامی استان گفت: بزرگترین لطف خداوند این است که مردم با دیدن لباس نیروی انتظامی احساس آرامش و دلگرمی میکنند. این سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند است و باید بیش از پیش تقویت شود.
وی در ادامه خطاب به سردارهاشمی فر فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با توجه به تجارب ارزشمند شما و شناخت عمیقی که از لرستان دارید و همچنین همکاران توانمندی که در مجموعه انتظامی حضور دارند، یقیناً موفقیت شما در خدمت به مردم استان قطعی است.
شاهرخی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور فرمانده انتظامی استان وهمکارانش با وی خاطرنشان کرد: بهزودی در جلسات تخصصیتر، برنامهها و نیازهای توسعهای استان را بررسی خواهیم کرد تا بتوانیم با همدلی و همکاری، گامهای مؤثری در مسیر خدمت به مردم لرستان برداریم.