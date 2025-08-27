پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، ادارهکل استاندارد خوزستان پویش مردمی هر خانه یک کالای استاندارد را با هدف ارتقای فرهنگ مصرف و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت انتخاب کالاهای استاندارد در استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان گفت : در این طرح، ایجاد ارتباط مستقیم و دوسویه میان مردم و ادارهکل استاندارد خوزستان است، شهروندان با مشارکت در این پویش میتوانند پرسشها، انتقادات و گزارشهای خود درباره کالاهای مشکوک یا فاقد استاندارد را مطرح کنند و از این طریق در فرآیند نظارت و ارتقای کیفیت کالاها نقشآفرین باشند.
وی از دیگر اهدف اصلی این پویش را، ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایمن و استاندارد در میان خانوادهها و افزایش مسئولیتپذیری تولیدکنندگان در رعایت الزامات استاندارد عنوان کرد و افزود : این ادارهکل با جدیت در راستای صیانت از سلامت و ایمنی جامعه تلاش میکند و در این مسیر، همراهی مردم نقشی اساسی دارد.
اجرای پویش "هر خانه یک کالای استاندارد" در هفته دولت، نمادی از عزم همگانی برای ارتقای کیفیت زندگی و حمایت از تولیدکنندگان متعهد و قانونمند است.