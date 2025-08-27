به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم که در منزل شهید فراجا میلاد امینی در شهر درچه برگزار شد، سرهنگ علی سبحانی فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان خمینی شهر زادروز ۸ سالگی دختر این شهید را با اهدای هدایایی جشن گرفتند و لوح‌های تقدیری از طرف فرماندهی انتظامی استان اصفهان به خانواده این شهید اهدا کردند.

شهید مدافع امنیت میلاد امینی در تاریخ هفتم مهر ماه سال ۱۳۹۸ در حین گشت زنی در محور شاهین شهر به اصفهان بر اثر اصابت گلوله توسط اشرار مسلح به شهادت رسید و در زادگاهش شهر درچه و گلزار شهدای محله ولاشان به خاک سپرده شد.