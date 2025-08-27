شهردار یاسوج گفت: طرح ۴۵ متری سروک با هدف کاهش ترافیک شهر یاسوج به زودی به صورت رسمی افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا در بازدید از ۴۵ متری سروک اظهار کرد: این مسیر سال‌ها متوقف و تعطیل شده بود که با پیگیری‌های مستمر شورای اسلامی شهر و شهرداری در مدت ۶ ماه فعال و آماده بهره‌برداری است.

شهردار یاسوج افزود: این طرح گام بزرگی در کاهش بار ترافیکی مرکز استان است که ظرف روزهای آینده با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح نقش بسیار حیاتی در کاهش بار ترافیکی محور اکبرآباد به ویژه میدان‌های هفت سین و آریوبرزن دارد.