عضو شورای شهر یاسوج گفت: طرح ۴۵ متری سروک با هدف کاهش ترافیک شهر یاسوج به زودی به صورت رسمی افتتاح می شود.

طرح ۴۵ متری سروک در آستانه بهره برداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایمان جاودانه در بازدید از ۴۵ متری سروک اظهار کرد: این مسیر سال‌ها متوقف و تعطیل شده بود که با پیگیری‌های مستمر شورای اسلامی شهر و شهرداری در مدت ۶ ماه فعال و آماده بهره‌برداری است.

عضو شورای شهر یاسوج افزود: این طرح گام بزرگی در کاهش بار ترافیکی مرکز استان است که ظرف روزهای آینده با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح نقش بسیار حیاتی در کاهش بار ترافیکی محور اکبرآباد به ویژه میدان‌های هفت سین و آریوبرزن دارد.