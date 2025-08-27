پخش زنده
امروز: -
در عملیات مقتدرانه نیروهای انتظامی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ۱۳ تروریست در سیستان و بلوچستان به هلاکت رسیده و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور اعلام کرد این درگیری بامداد امروز در پی کشف محل اختفای تروریستها در شهرستانهای سراوان، ایرانشهر و خاش رخ داد.
سردار مرتضوی گفت: در عملیات شهرستان ایرانشهر یک گروه هشت نفره به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شدند.
وی افزود: در این عملیات تعداد بسیار زیادی سلاح و مهمات به غنیمت رزمندگان اسلام در آمده است.
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور همچنین افزود: در عملیات شهرستان سراوان هم پنج نفر از عوامل تروریستی به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شدند.
در عملیات شهرستان سراوان همچنین یک گروگان اسیر در دست تروریستها آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور در پایان افزود عوامل تروریستی بدانند که تعرض به شهروندان و به شهادت رساندن نیروهای نظامی و انتظامی هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند و جواب دندان شکنی به متعرضان خواهیم داد.
در این عملیات یکی از نیروهای نظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک نفر هم زخمی شد.