معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری دوره تحولی «توانا» در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه خدابندهلو گفت: این برنامه تحولی با هدف تغییر رویکردهای آموزشی و تربیتی طراحی شده و تلاش دارد تا روشهای تدریس فعال، محیطهای یادگیری بانشاط و فرآیندهای تربیتی خلاقانه را جایگزین شیوههای سنتی کند.
او با اشاره به ویژگیهای این طرح تصریح کرد: در دوره توانا، معلمان به عنوان راهبران آموزشی و تربیتی نقش محوری خواهند داشت و با هدایت فعالیتهای گروهی و خلاقانه، دانشآموزان را در مسیر تقویت مهارتهای فردی، اجتماعی، تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری یاری میکنند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این دوره زمینهای فراهم میسازد تا یادگیری برای دانشآموزان تجربهای لذتبخش، مشارکتی و معنادار باشد.
معصومه خدابندهلو افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۱۵۰ نفر از فرهنگیان استان بهعنوان مدرس میانی در این دوره مشارکت دارند و قرار است با انتقال دانش و تجربه به سایر همکاران، جریان یادگیری و تغییر در سطح مدارس ابتدایی استان نهادینه شود.