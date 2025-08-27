تصفیه خانه فاضلاب شرکت شایان صنعت با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در روز و با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد ریالی همزمان با هفته دولت، با حضور حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباس نژاد در آیین افتتاح این طرح گفت: یکی از سیاست‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه و پیگیری موضوع تصفیه و بازچرخانی آب در واحد‌های صنعتی است تا از منابع آبی در مصارف مختلف به شکل بهینه استفاده شود.

وی با اشاره به شرایط آبی استان تهران افزود: با توجه به کاهش بارش‌ها و کمبود منابع، ضرورت دارد واحد‌های صنعتی بزرگ مقیاس به سمت احداث و بهره برداری از سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب حرکت کنند و اجرای چنین طرحهایی می‌تواند بخشی از چالش کم آبی کشور را جبران کند.

عباس نژاد خاطرنشان کرد: این شرکت با وجود داشتن فاضلاب بهداشتی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته اقدام به احداث سیستم تصفیه خانه کرده است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم که این اقدام نشان دهنده مسئولیت پذیری صنعت در قبال محیط زیست و منابع حیاتی کشور است.