بهره مندی البرزنشینان از خدمات ۵۹۰ داروخانه تامین اجتماعی
مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز گفت: ۵۹۰ داروخانه طرف قرارداد به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خدمات ارائه می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، داریوش طاهرخانی گفت: در استان البرز داروخانههای ۹ مرکز درمانی ملکی سازمان و ۵۹۰ داروخانه طرف قرارداد به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در حال ارایه خدمت هستند.
وی افزود: ٤٤ میلیون خدمت دارویی به بیمهشدگان در مراکز درمانی تأمیناجتماعی به صورت رایگان ارائه می شود که بیمه شدگان می توانند از آن بهره مند شوند.
طاهر خانی گفت: بهمنظور تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به بیمهشدگان و بازنشستگان، از تیر ماه سال گذشته، فرآیند رسیدگی به درخواستها و عقد قرارداد با داروخانهها، در مناطق کمتر برخوردار نهایتاً ظرف مدت یک هفته و در سایر مناطق نهایتاً در طول یک ماه انجام میشود.
وی با بیان اینکه داروسازان با دانش و تعهد خود، نقشی بیبدیل در ارتقای سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا میکنند گفت: علاوه بر تأمین داروهای مورد نیاز، مشاورههای تخصصی به بیماران نیز ارائه می شود.
وی گفت: اجرای نظام ارجاع در استان و همراهی داروسازان و سایر بخشهای درمانی موجب تحقق راهبردهای مهم حوزه سلامت و شکوفایی هرچه بیشتر نظام سلامت می شود.