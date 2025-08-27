به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان، از اجرای سنجش سلامت جسمانی برای بیش از ۲۵ هزار نوآموز همدانی خبر داد و گفت: تاکنون سنجش ۸/۹۸ درصد از نوآموزان همدانی پوشش داده شده است.

طیبه محمدی با اشاره به اینکه تاکنون سنجش ۲۵ هزار و ۸۵۰ نوآموز انجام شده و حدود ۱۴۰ نفر باقی مانده است، افزود: اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان در ۲۳ مرکز جامع استان انجام می‌شود و تا پایان شهریورماه نیز ادامه خواهد یافت.

او تصریح کرد: در سال جاری ۲۶ هزار و ۱۷ نفر از متولدین اول مهرماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ باید از طریق سامانه سیرت (۲) نوبت‌گیری و در برنامه ملی سنجش شرکت کنند که در حال حاضر تعدادی از این آمار هنوز برای انجام سنجش مراجعه نکرده‌اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان گفت: هم اکنون سامانه نوبت‌گیری برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان فعال است و ۲۳ مرکز جامع سنجش در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان آماده اجرای برنامه سنجش هستند.

طیبه محمدی افزود: نوآموزانی که در مهر ۱۴۰۴ قرار است وارد دوره آموزش ابتدایی کلاس اول شوند حتماً باید در این برنامه مورد ارزیابی قرار گیرند و در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آنان ممانعت خواهد شد.