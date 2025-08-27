پخش زنده
مدیرعامل برق منطقهای فارس اعلام کرد: از هفته آینده تمامی خاموشیهای ناشی از ناترازی انرژی در استان پایان مییابد و شبکه برق صنایع کوچک و متوسط بهصورت پایدار تامین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یداله حقیقی با بیان اینکه افزایش دما از هفته آینده آغاز میشود، گفت: همه خاموشیهای ناشی از ناترازی انرژی در استان فارس به پایان میرسد.
وی با اشاره به تامین برق صنایع بزرگ اظهار کرد: شبکه سراسری برق صنایع کوچک و متوسط را تامین میکند، اما صنایع بزرگ باید بخشی از برق پایدار خود را با راهاندازی نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند.
مدیرعامل برق منطقهای فارس از افتتاح ۱۵ طرح بزرگ برقرسانی در استانهای فارس و بوشهر خبر داد و افزود: این طرحها با سرمایهگذاری هزار و ۸۱۱ میلیارد تومانی اجرا شدهاند که از این تعداد، ۱۱ طرح با اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان فارس عملیاتی شده است.
حقیقی تصریح کرد: این طرحها شامل تقویت شبکه، افزایش پایداری، توسعه زیرساختها، ساخت پستهای جدید، افزایش ظرفیت پستها و اجرای خطوط انتقال است.